İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlik Haftası'nda karakucak güreşleri düzenlendi

Kayseri’de Gençlik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri'de Gençlik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Karakucak Güreş Müsabakaları nefes kesti.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen spor müsabakaları büyük ilgi görüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen spor müsabakaları dün Karakucak Güreş Müsabakaları ile devam etti.


Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.