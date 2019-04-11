Gençlik Karavanı Şeyh Şaban İlkokulu'nda

Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençlerimiz Şeyh Şaban İlk Okulunda öğrenim gören 28 öğrenci ile birlikte Dart, Mangala, Satranç, Matrak, Langırt, Futbol, Voleybol ve çeşitli sokak oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Minik öğrencilerin oldukça keyif aldığı ve eğlendiği program Öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesi ile son buldu.