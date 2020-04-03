İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik Merkezi'nde ‘Korumalı maske' mesaisi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezi'nde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi yapılıyor.


Türkiye'de de görülen Korona virüsle mücadeleye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri Gençlik Merkezleri de destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Kayseri Gençlik Merkezleri de çalışmalarına başladı. Merkezlerde üretilen korumalı maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.