Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu'dan ERÜ Rektörü Çalış'a Ziyaret

Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılması ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından işletilmesi düşünülen Öğrenci Yurdu için istişarede bulundu.

Ziyarette ayrıca Bakan Yardımcısı Aksu ve Rektör Çalış, üniversitedeki öğrenci faaliyetleri, sportif etkinlikler ve gençlik hizmetleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi'nin ortak yapabileceği projeler konusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya üniversitenin çini vazosunu hediye etti. ERÜ Rektörü Çalış'ı ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.