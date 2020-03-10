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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rektör Çalış'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na üniversite hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na üniversitenin gümüş tabağını takdim etti.


Ziyarette ayrıca Bakan Kasapoğlu, öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirerek talep ve isteklerini dinledi.

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