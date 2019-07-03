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Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri tesisleri denetledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettişleri, Kayseri’deki tesislerde denetlemede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettişleri, Kayseri'deki tesislerde denetlemede bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Müfettişleri, Baş Müfettiş Kadir Kemaloğlu, Müfettiş yardımcısı Emre Turgut ve Tuğçe Yıldız Bulut, Gençlik ve Spor İ Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri gezdi. Tesislerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakanlık müfettişleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'den bilgi aldı.

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