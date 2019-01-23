Gençlik ve Spor Bakanlığından ‘10 parmağında 10 marifet' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan Gençlik Merkezlerinde uygulamaya geçirilen ‘10 Parmağında 10 Marifet projesi' kapsamında gençlere günlük hayatta karşılarına çıkabilecek küçük sorunlar hakkında eğitim veriliyor.

50 kursiyerin katıldığı ve bir yıl boyunca devam edecek projede Kursiyerlere Gençlik Merkezimiz tarafından İlk Yardım Bilgisi, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Sucuk Yapımı gibi temel yaşam becerileri kazandırılıyor. Oldukça yoğun katılımın olduğu 10 parmağında 10 marifet projesine katılan kursiyerler renkli görüntüler ve dakikalar geçiriyor.