Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici:”Toplumda en iyi insanlar hakka ve halka hizmet eden esnaflardır”

Düzenlenen faaliyetlere Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mutafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ve sporcular katıldı.

Toplumdaki en iyi insanların dürüst esnaflar olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, “Geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü kurmak için, Ahilik Haftası sportif faaliyetleri düzenledik. Ahilik diyerek geçmemek lazım. Benim alanım değil ama bildiğimiz bir şey var, toplumdaki en iyi insanlar dürüst tacirler, dürüst esnaflardır. Dürüstlük halka ve hakka en iyi şekilde hizmet edebilmek dileği ile Ahilik Haftasının tüm ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve sportif faaliyetlerimizin de örnek olarak artmasını diliyorum” dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise konuşmasında, “Ahilik dürüstlük ve doğruluktur. Ahi Evran da ekibi ile birlikte oklarıyla ülke savunmasında çok büyük görevler almış ve bizim bu günlere gelmemizde çok büyük faydası olmuş. Ahiliğin başladığı yer Kayseri'dir. Daha sonra Konya, Denizli ve Kırşehir'de devam etmiştir. Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı da Kayserili ve hocası Kirmani'nin kızıdır. Ben bu faaliyetin düzenlenmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Buradaki herkes benim gözümde birinci” ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç Ahmet Övüç, okçuluğun gelecek yıllarda daha da geliştirilmesini istediklerini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu haftanın Ahilik Haftası olması nedeniyle ata sporlarımızdan olan okçuluğun da İnşallah gelecek döneme daha iyi bir şekilde hazırlanarak yapmak istiyoruz. Ahi Evran da hep yurt savunmasını da silah olmadığı için oklarla yapmıştır. Bu vesile ile de okçuluğun bizim ata sporumuz olması nedeniyle burada faaliyet göstermek istedik. Gelecek yıllarda bu işi olgunlaştırarak daha iyi bir şekle getireceğiz. Bu vesile ile de haftamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Okçuluğun Ahilik Haftasına yeni bir ruh kattığını söyleyen Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, “Bu yıl 32.'sini kutladığımız Ahilik Haftası'na hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl programda bir değişiklik yaptık ve bu spor programını planladık. Ahilik Haftasına yeni bir ruh kattı. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra sporcularla görüşen heyet ardından ellerine yay alarak hedeflere ok attılar.