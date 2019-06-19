Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İlk Yardım Eğitimi Alıyor

Ferdi Sporlar Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri eğitmenleri tarafından verilen Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün sürecek.

25 kişilik gruplar halinde toplam 100 personele planlanan eğitimde kursiyerler 2 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar.

Yapılan Temel İlkyardım Eğitimi ile acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak, gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanıyor.