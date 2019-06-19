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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeli İlk Yardım Eğitimi Alıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline Temel İlkyardım Eğitimi veriliyor.


Ferdi Sporlar Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri eğitmenleri tarafından verilen Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün sürecek.


25 kişilik gruplar halinde toplam 100 personele planlanan eğitimde kursiyerler 2 gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar.


Yapılan Temel İlkyardım Eğitimi ile acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak, gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanıyor.

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