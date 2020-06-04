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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlerle toplantı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde, başlayacak olan antrenmanlar öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde, başlayacak olan antrenmanlar öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde sosyal mesafe ve maske kurallarının dikkate alınarak yapıldığı toplantıda, normalleşme süreci öncesinde antrenmanlarda uyulması gereken kurallar ve sportif yetenek taraması süreci hakkında bilgiler verildi.


Gruplar halinde gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmeler de yapıldı.

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