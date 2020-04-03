Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İl Sağlık Müdürlüğü'ne bin 500 adet siperlik

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; “Gençlik Merkezlerimizde sağlık personelimizin kullanması için üretilen koruyucu siperlikleri teslim etmek üzere İl Sağlık Müdürümüz ile bir araya geldik. Gururla söylemek istiyorum ki ; ‘Biz de varız, sağlık çalışanlarının yanındayız” dedi.

“Bu zor günlerde kurumlar olarak el ele verip zorlukları aşacağımıza olan inancımız artarak devam etmektedir” diyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise; “Sayın Eskici'nin şahsında tüm Gençlik Merkezi üyelerine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yalnız olmadığımıza, bu kötü günleri atlatacağımıza olan inancımız her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah ülke olarak çok kısa bir zaman içerisinde bu virüs belasından kurtulmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici' ye şahsım ve kurumum adına bu düşünceli ve kreatif davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.