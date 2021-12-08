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Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: "Atölyemiz hayırlı olsun"

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve faaliyetlere başlayan atölye, dualarla açıldı.


Atölyede incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, “Faaliyete başlayan atölyemiz için kazadan beladan uzak olması ve hayırlara sebebiyet vermesi dileğiyle kurbanımızı kestik Allah kabul etsin inşallah. Atölyemizin İl Müdürlüğümüze katkısı oldukça fazla. Kurumumuzca kullanılacak olan malzemelerin birçoğunu buradan temin edeceğiz. Atölyemizde yapılan işleri görmek benim için oldukça keyif verici vatanımıza milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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