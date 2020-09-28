Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp Merkezi'ni inceledi

İzmir'e tayini çıkan Murat Eskici'nin yerine Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Ali İhsan Kabakçı, Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis ile ilgili bilgi aldı.

25 Eylül'de yapılan devir teslim töreni ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlayan Ali İhsan Kabakçı, Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Demiryürek'ten tesis hakkında bilgi aldı. Kabakçı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Avcılık ve Atıcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve başarılı bir şekilde tamamlanan Havalı Silahlar Atıcılık Ligi müsabakalarını da yakından takip etti.

Atıcılık Poligonunda düzenlenen müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporculara başarılar diledi.