İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Kılıçer'e başarılar diledi

Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Mert Efe Kılıçer, finale kalma başarısı gösterdi.


Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 19 ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer genel tasnif, paralel ve barfiks aletlerinde gösterdiği başarısıyla finale kalma başarısı gösterdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Mert Efe Kılıçer'i tebrik ederek, "Final müsabakalarında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancımız tam" diyerek, başarı temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.