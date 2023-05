Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı: "Mesele memleketse yaşımız 19"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Kayseri'de coşkuyla başladı.

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bayram heyecanının her yıl katlanarak arttığını ifade ederek; "'Mesele memleketse yaşımız 19' söylemimizle 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Atatürk'ün milli mücadele meşalesini Samsun'da ateşlemesiyle başlayan süreçte Kurtuluş Savaşı'nın bu süreçten sonra aziz milletimizin de desteğiyle zaferle sonuçlanmasıyla şekillendi. Ulu Önder Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu bayramı bizler de her yıl olduğu gibi bundan sonrasında da coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Her yıl bizler gençlerimizi bu şuurla, bu heyecanla haftaya yayılan programlarımızla sportif etkinliklerimizle gençlik faaliyetlerimizle çok yoğun bir şekilde kutluyoruz. Başta il merkezimiz ve ilçelerimiz olmak üzere bu heyecanı yaşıyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Bizler bu vesileyle bu heyecanın asla dinmemesi, cumhuriyetimizin ilanından önceki ulusal kurtuluş mücadelesinin çıkış noktası olan ve Ulu Önder Atatürk'ün gençlik bayramını dünyada bir ilk olarak aziz milletimize sunmasıyla birlikte bu bayramın heyecanı her yıl katlanarak devam etmiş. 104. yılını kutladığımız bu süreçte inşallah nice yüzlerce, binlerce yıl diyoruz" diye konuştu.

Gençlik haftası kutlamaları; düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.