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Genel Sekreter Mustafa Yalçın istifa etti

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Kayserili Mustafa Yalçın, görevinden istifa etti.


Yaklaşık 2 yıl önce 8 Şubat 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne Genel Sekreter olarak atanan Mustafa Yalçın, 2 yıldır yürüttüğü bu görevinden akşam saatlerinde istifa etti. Uzun bir süre de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yalçın, son olarak Kayseri'de KAYTUR A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Belediye başkan aday adaylarının istifasının son günü olan 30 Kasım 2018 tarihinde istifa etmesi, Kayseri'de siyasi kulisleri de hareketlendirdi.


Mustafa Yalçın'ın Kayseri'de merkez ilçe belediyelerinin birine aday olması bekleniyor.

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