Genetik tanılı tüp bebek tedavisi ile gebelikte başarı şansı artıyor

Dr. Gökalp Öner, “Genetik tanılı tüp bebekte kadının yaş faktörü ortadan kalkıyor” dedi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, genetik tanılı tüp bebek tedavisi ile gebelik başarısının da arttığını belirterek, “Tüp bebekte genetik tanıda, normalde tüp bebek yaptığımız zaman kadından yumurta topluyoruz, eşinden sperm alıyoruz ve embriyo bebek oluşturuyoruz. Embriyoları 5. güne getiriyoruz ve 5. gün embriyolardan bazı hücreleri alıp, genetik olarak normal olup olmadığına dair genetik tanı yapıyoruz. Bu işlemden sonra da genetiği normal olan embriyoları transfer ediyoruz ve gebeliği elde ediyoruz. Bu işlemler bütününe de ‘genetik tanılı tüp bebek' deniyor. Genetik tanılı tüp bebek kimlere yapılıyor sorusuna gelince de, birincisi gebelik elde edebilmek için yapıyoruz ve gebelik başarımızı arttırabilmek için yapıyoruz. Çünkü tüp bebek eşittir gebelik anlamına gelmiyor ama gebelik başarısını nasıl arttırabiliriz derseniz genetik tanılı tüp bebekte tüp bebek başarısını kesinlikle arttırabiliyoruz” dedi.

Doç. Dr. Öner, bu tedavi ile embriyonun genetik bozukluklarını önceden tespit edebildiklerini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Genetiği normal olan embriyoyu anne rahmi daha rahat kabul ediyor. Genetiği bozuk olan embriyoyu anne rahmi kabul etmediği için zaten gebelik oluşmuyor. Bunu kimlere yaptığımıza gelince özellikle ileri yaşlardaki kadınlara, yani 38 yaşından sonra kasının yumurtasının yaşlanması ve yumurta kalitesinin bozulmasına bağlı olarak embriyoların genetik yapısı bozuk oluyor ve tüp bebek başarısız oluyor. Biz genetik tanılı tüp bebek yaptığımız zaman kadının yaş faktörünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir diğeri, anne veya babada bir genetik bozukluk varsa çocukların sağlıklı olabilmesi için genetik olarak nerede bozukluk varsa o bozukluğu öncesinden tespit edip, o şekilde transfer yaptığımız zaman gebelik başarısı hem artmış oluyor hem de sağlıklı bir gebelik elde etmiş oluyoruz. Annesindeki ya da babasındaki genetik bozukluk babasına geçmemiş oluyor. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları var. Mesela hastamıza tüp bebek yapıyoruz birinci defa, ikinci defada. İkisinde de olumsuz sonuç alırsak üçüncüsünde mutlaka genetik tanılı tüp bebek yaptığımız zaman tüp bebek başarımız artmış oluyor. Bu üç sebepten dolayı genetik tanılı tüp bebek bizim için çok önemli. Son zamanlarda çok popüler hale geldi ve 46 kromozomu rahatlıkla inceleyebiliyor ve böylelikle genetiği normal bir embriyo transfer ettiğimiz zaman, tüp bebekte başarı şansı artmış oluyor.”