Gerçeğini aratmayan eğitim

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından acil sağlık hizmetleri personeline, 'Yetişkinlerde ileri yaşam desteği' eğitimi kapsamında simülasyon maketi üzerinde müdahale eğitimi verildi.

Kayseri Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi verilen eğitiminin son gününde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, eğitime katılarak kursiyerlerle sohbet etti. Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Benli, “İleri yaşam desteği eğitimimizin bugün son günü. Burada çevre illerden katılan 112 acil sağlık hizmetleri personelimize Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlar doğrultusunda eğitim verilmektedir. Bu eğitim, hayatımızda karşılaştığımız birçok olaylarda nasıl olmasını gerektiğini ara ara tekrarlayarak doğru uygulamayı devam ettirmek için önemlidir. Bu eğitimi burada vermekten Kayseri bölge olarak mutluyuz. Bu bina Kayseri Bölge Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak hizmete girdi. Bu merkez, çevre illerimizden buraya eğitime gelen sağlıkçı arkadaşlarımızın hem konaklamalarını hem de eğitimlerini aynı bina içerisinde almalarını sağlamaktadır. Burada 4 adet salonumuz mevcuttur. Dolayısıyla burada çevre illerimizden gelen sağlıkçılarımıza yönelik bir hizmet oluşmuş oldu. O yönden de memnunuz. Eğitimlerde, doğru uygulama, hayata döndürme, inme, hipoglisemi, donma ve elektrik çarpması gibi acil olan tüm uygulamalar burada 4 gün süren eğitim şeklinde verilmektedir” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan da, “Bakanlığımızın acil sağlık hizmetlerinin organizasyonunda bölge uygulaması vardır. Bu bölge uygulamasında Nevşehir, Niğde, Kayseri 11. Bölge olarak geçmektedir ve Kayseri 11. Bölge koordinatör il olarak görev yapmaktadır. Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personellerimizin eğitiminin organizasyonunu yerine getirme sorumluluğu da ilimizdedir. 34 eğitmenimizin 8 tanesi bu haftaki eğitimde görev almıştır” şeklinde konuştu.

Niğde'den eğitime katılan hemşire Fikri Arslan da, kendilerine bu imkanı sunan İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Kayseri bölgede eğitim alıyoruz. Biz kursiyerler için bu eğitim birimini hazırlamaları konusunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konaklamayı ve eğitimi aynı bina içerisinde yapıyoruz. Daha önce eğitim ayrı yerde, konaklama ayrı yerde oluyordu. Bu yüzden kursiyerler olarak zorluk çekiyorduk. Şimdi çok güzel bir ortam hazırlandı” diye konuştu.