Geri dönüşümü simülasyon ile öğrenecekler

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Belediyeler için Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması' kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ile Melikgazi Belediyesi ortak bir proje yürütüyor. Bu kapsamda Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisi'nde simülasyon bir eğitim odası oluşturulacak.

Türkiye Belediyeler Birliğine başvurusu yapılan sıfır atık projesi kapsamında ilk aşamada hareketli geri dönüşüm maketi yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geri dönüşüm eğitim tesisimizin minimize edildiği hareketli maketler yapılacak olup tesisimizin çalışma prensibi aktarılacak. İkinci aşamada geri dönüşüm sistemimizin anlatıldığı küçük ölçekli şehir maketi yapılacak olup, araçlarımızın binalardan toplayıp geri dönüşüm tesisimizde ayrıştırılmasına kadar tüm aşamalar hareketli maketlerle anlatılacak. Yani geri dönüşüm tesisinin robotik kodlamayla bir simülasyonu hazırlanacak. Bu kapsamda bir sergi odası yapılacak ve geri dönüşümü anlatmak istediğimiz öğrencilerimize bu simülasyon ile geri dönüşümün toplanmasından ayrıştırılmasına kadar tüm aşamaları göstereceğiz. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarında en önemli etken eğitim ve farkındalık çalışmalarıdır. Bugünün çocukların geleceğin ebeveynleri olduğu bilinci ile eğitime her zaman önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi sıfır atık eğitimleri konusunda tesisimizde yer alan eğitim ve sergi salonu ile referans gösterilmekte. Tesisimize gelen ilköğretim öğrencilerimizin tesis içerisine girmeleri iş sağlığı güvenliği açısından uygun değildir. Bu projemiz ile hijyenik kaygılardan ve güvenlik probleminden dolayı geri dönüşüm tesisini gezdiremediğimiz öğrencilerin ve vatandaşların daha steril ve güvenlikli bir ortamda sıfır atık politikasını anlayabilecekleri bir alan oluşturulacaktır.” dedi.