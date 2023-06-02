Gesi Mahallesi'nde 6 sokak asfaltlanıyor

İlçenin daha estetik ve daha konforlu yollar, cadde ve sokaklara kavuşması için sahada çalışmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi'nde 6 sokakta asfalt yol çalışması yapıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Yeni sezon asfalt çalışmalarımız başladı. Altyapıdan, üstyapıya, sağlıktan, eğitime, sosyal projelere kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın takdirini topluyoruz. İlçemizde daha da gelişmeye başladı. Melikgazi ilçemiz sürekli büyüyen, gelişen bir konumda. Biz de vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için her alanda gece gündüz demiyor, sürekli çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yoğun bir çalışma içerisinde. Mahallelerimiz asfaltlama çalışmalarıyla birlikte daha güzel ve daha modern bir görünüme kavuşacak. Büyüyen ve gelişen ilçemizde yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarf eden ekiplerimize çok teşekkür ederim. Bu kapsamda Gesi Mahallesi'nde bulunan 2410, 2392, 2396, 2405, Şengül ve Tufan Sokak'ta kaldırım ve asfalt çalışması yapılıyor. 2600 ton asfalt kullanıldı. 3,5 kilometre yol yapılmış olacak. Yaptığımız tüm hizmetler hemşehrilerimiz ve Melikgazi'mize hayırlı olsun” dedi.