Gesililer, kazada ölen muhtarın adının yaşatılmasını istiyor

Gesililer, trafik kazasında yaşamını yitiren Güney mahalle muhtarı Mehmet Ali Dilek'in (63) isminin yaşatılmasını istiyor.

Sosyal Paylaşım sitesi ‘Buranın Alayı Gesili' grubunda biraraya gelen Gesililer, mahallesinin sorunlarına çözüm aramak adına muhtarlar toplantısına giden ancak karşıdan karşıya geçerken yaşamını yitiren Güney mahalle muhtarı Mehmet Ali Dilek'in isminin, Gesi'de bir cadde, sokak ya da parka verilerek yaşatılması için kampanya başlattı.

Mehmet Ali Dilek'in, Gesi'nin kanalizasyonundan, içme suyuna, doğal gazdan, yolların yapımına kadar birçok hizmete öncülük ettiğini anımsatan, Gesili Ahmet Yalçınkaya, ‘'Mehmet Ali Dilek Güney mahallemizin gelişmesi ve sorunların çözümü için gece gündüz çalıştı. Kanalizasyondan, içme suyuna, yollardan doğal gaza kadar birçok hizmetin gelmesine ya öncülük etti, ya da gece gündüz emek verdi. Bizim de Gesi halkı olarak Melikgazi Belediyesi'nden isteğimiz, kazada yaşamını yitiren muhtarımızın isminin bir cadde, sokak ya da parka verilmesi. Muhtarımız, Gesi için toplantıya giderken yaşamını yitirdi. Yetkililerin bunu dikkate alarak muhtarımız Mehmet Ali Dilek'in ismini yaşatmak adına gerekeni yapmasını bekliyoruz'' dedi.