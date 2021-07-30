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Gezici Kütüphane Talas kırsalını arşınlıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği “Okuma Şenliği” kapsamında yola çıkan gezici kütüphane bugüne kadar 20 noktaya ulaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik hayata geçirdiği “Okuma Şenliği” kapsamında yola çıkan gezici kütüphane bugüne kadar 20 noktaya ulaştı.


Kısa süre önce faaliyete geçen ve her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitapları bünyesinde barındıran gezici kütüphanenin yirminci durağı Zincidere Mahallesi oldu. Burada da yoğun ilgiyle karşılanan kütüphaneden şimdiye kadar 2 bin 500 kitap ödünç olarak verildi.



EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR


Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı faaliyetlerin de yapıldığı uygulamada çocuklara yönelik akıl zeka oyunları, yüz boyama ve animasyon ekinlikleri de gerçekleştiriliyor. Çocuklar böylece hem eğlenirken hem de kitaplardan faydalanabiliyor. Salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü farklı bir mahallede olan gezici kütüphanede her yaş grubuna hitap eden çok çeşitli kitaplar bulunuyor. Büyük küçük herkesin dilediği kitabı ücretsiz olarak ödünç alabildiği gezici kütüphane, 09.00-16.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık oluyor.


Gezici kütüphane kırsaldaki 22 mahalleyi dolaştıktan sonra ilk turunu tamamlayacak.

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