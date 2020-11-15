Gıda Denetimlerinde Kayseri'nin İmajının Olumsuz Etkilenmesine İzin Verilmedi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde etiketsiz, izlenebilirliği sağlanamayan çiğ süt ve yoğurt satışının yapıldığı tespit edilen işletmelerde ürünler yediemine alınarak satışına izin verilmedi.

Etiket bilgilerinde son tüketim tarihi ve beslenme bildirimi olmayan tahin satışının yapıldığı tespit edilen bir işletmede üretici işletme tüketiciye bildirilmesi zorunlu bilgileri bildirmediği için hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanmış ayrıca gıda maddesi etiket bilgileri uygun hale getirilinceye kadar satıştan men edildi.

Kocasinan ilçesi sınırlarımızda faaliyet gösteren bir Yumurta Paketleme Tesisinin denetimi esnasında üzerinde çiftlik numaraları bulunmadığı menşei ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan çok miktarda yumurtaya el konulmuş İzlenebilirliği sağlanamayan yumurtalar, denetim ekiplerimiz gözetiminde işletme yetkilisinin talebi üzerine imha edilerek, halk sağlığı açısından tehdit oluşturması engellendi.

Kayseri'nin geleneksel bir lezzeti olan mantı ürününün yoğun olarak satıldığı bir gıda satış yerinde muhafaza koşullarına riayet edilmediği için bozulduğu tespit edilen mantıya el konularak imha edilmiş, ilimizin imajınının olumsuz etkilenmesine fırsat verilmedi.