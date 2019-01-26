İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresunlu Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi oldu

4 gün önce dünyaya gelen ve kendisine ‘aort koarktasyonu’ tanısı konulan Bebek Kaygusuz’un tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde yapıldı.

4 gün önce dünyaya gelen ve kendisine ‘aort koarktasyonu' tanısı konulan Bebek Kaygusuz'un tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde yapıldı.


4 gün önce Giresun'da dünyaya gelen Bebek Kaygusuz'a Aort Koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın belli bir seviyede daralması) tanısı konuldu. Bebek Kaygusuz, Bakanlık tarafından söz konusu tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'nin uygun nitelikte olduğunun belirlenmesi üzerine, Bebek Kaygusuz Kayseri Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçilerek helikopter ambulansla kuvöze alınarak şehre getirildi.


Toplamda 3 buçuk saat süren nakil sonrası Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesi heliport alanına ulaştırıldı. Heliport alanında hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından teslim alınan Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım servisine kaldırılarak tedavisine başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.