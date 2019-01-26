Giresunlu Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi oldu

4 gün önce dünyaya gelen ve kendisine ‘aort koarktasyonu' tanısı konulan Bebek Kaygusuz'un tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde yapıldı.

4 gün önce Giresun'da dünyaya gelen Bebek Kaygusuz'a Aort Koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın belli bir seviyede daralması) tanısı konuldu. Bebek Kaygusuz, Bakanlık tarafından söz konusu tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi'nin uygun nitelikte olduğunun belirlenmesi üzerine, Bebek Kaygusuz Kayseri Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçilerek helikopter ambulansla kuvöze alınarak şehre getirildi.

Toplamda 3 buçuk saat süren nakil sonrası Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesi heliport alanına ulaştırıldı. Heliport alanında hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından teslim alınan Bebek Kaygusuz Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım servisine kaldırılarak tedavisine başlandı.