Giresunspor ile Kayserispor 8. kez

İki ekip, tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşacak. 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak maçta iki takım, Süper Lig tarihinde 8. kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele edecek. Bugüne kadar oynanan 7 müsabakada 2 kez Giresunspor, 4 kez Kayserispor kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Giresunspor 9 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı.

Giresunspor ile Kayserispor'un Çotanak Stadında oynadığı 3 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Giresunspor sahasında oynadığı bu maçlarda 2 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda Giresunspor 6 gol atarken Kayserispor ise 3 gol atabildi.

Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak maçı Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.