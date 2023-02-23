İhlas Haber Ajansı

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Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Bitexen Giresunspor İle Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Çanakkale Bölgesinden hakem Ali Şansalan yönetecek.



Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında ertelenen Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yiğit Arslan oldu.


25 Şubat Cumartesi günü Giresun Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak olan Bitexen Giresunspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak.

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