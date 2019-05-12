Girişimsel rahim filmi ile kapalı tüpler açılabiliyor

Dr. Gökalp Öner kısırlık nedenleri ve tedavi yöntemlerinde gelinen en son gelişmeleri anlattı.

Kliniklerinde kişiye özel çocuk tedavisi yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Gökalp Öner; "Çiftlerin bir yıl düzenli ve korumasız ilişkiye girmesine rağmen gebelik elde edilememe durumuna infertilite yani kısırlık denilmektedir. Kısırlık nedenlerine bakılınca erkekten ve kadından kaynaklanan faktörler bulunmaktadır. Kadın kaynaklı nedenler arasında yumurta, tüp veya rahim kaynaklı olabilir. Tüm çocuk istemi ile başvuran çiftlerde sebebin ortaya konması ve tedavinin buna göre planlanmasına kişiye özel tedavi denilmektedir. Biz de kendi kliniğimizde kişiye özel çocuk tedavisi yapmaktayız. Bu tedaviye başlamadan önce hem rahim içinde bebeğin tutunmasına engel bir durum olup olmadığını hem de tüplerin açık olup olmadığını görmek için rahim filmi çekiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir teknikle klasik rahim filmine ek olarak kapalı tüpleri açmak için bu tüplere gönderdiğimiz kateter yardımı ile kapalı tüpleri rahim filmi çekerken açabiliyoruz. Geçen 3 ay içerisinde başka ek hastalığı olmayan 10 hastamız bu şekilde tüpleri açıldıktan sonra kendiliğinden gebe kaldı. Eskiden bu hastalara direk tüp bebek tedavisi uygulanmaktayken bizim uyguladığımız girişimsel rahim filmi tekniği ile kadınların kendiliğinden gebelik elde etme şansı doğmaktadır" dedi.

Kapalı olan tüpler ameliyata gerek kalmaksızın gönderilen kateter yardımı ile rahim filmi çekim esnasında açılabildiğini ifade eden Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner; "Girişimsel rahim filmi tekniği ile hem rahim içerisindeki miyom, polip, doğuştan gelen şekil bozuklukları ve yapışıklıklar gibi yer kaplayıcı oluşumlar görülmektedir. Ayrıca tüplerdeki yapışıklıklar, tüpün açık olup olmadığı ve içerisinde sıvı birikme durumu hidrosalfinks görülebilmektedir. Bu tekniğe özel olarak yapışıklıklara bağlı kapalı olan tüpler ameliyata gerek kalmaksızın tüplere gönderilen kateter yardımı ile rahim filmi çekim esnasında açılabilmektedir" diye konuştu.