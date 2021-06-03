Gizem Çetinkaya, Kayseri Gençlerbirliği'nde

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı dış transferde Anadolu Yıldızlarından forvet Gizem Çetinkaya'yı transfer etti.

Kadınlar 1.Liginde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna yapacağı takviyeler ile güçlendirmeyi hedefleyen Kırmızı-Siyahlılar son olarak Anadolu Yıldızları forması giyen 2003 doğumlu golcü oyuncu Gizem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Gizem, yeni sezonda Kırmızı-Siyahlı formayı giyecek.

2019 yılında futbola Anadolu Yıldızlarında başlayan genç oyuncu Gizem Çetinkaya kısa zamanda büyük bir başarıya imza attı. Çetinkaya, Anadolu Yıldızları forması altında çıktığı 20 maçta 16 gol kaydetti.