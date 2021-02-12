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Glory Johnson sağlık kontrolünden geçti

Bellona Kayseri Basketbol’un yeni transferi 30 yaşındaki ABD’li pivot Glory Johnson sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi 30 yaşındaki ABD'li pivot Glory Johnson sağlık kontrolünden geçti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li oyuncu Glory Johnson'u transfer etti. Kente g elen Johnson, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Johnson, "Burada ilk oynayışım, çok heyecanlıyım. Takıma olabildiğince katkı yapmak istiyorum. Maç maç bakacağız tabi ki. kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, insanlara her zaman sahada savaşan bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

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