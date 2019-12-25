İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

Ekim ayında katıldıkları Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri’de kamp yapıyor.

Ekim ayında katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Goalball Kadın Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor.


2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını başlatan GoalBall Kadın Milli Takımı, Kayseri'de kuvvet kampıyla hazırlıklarını sürdürüyor.


21-28 Aralık 2019 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak olan kuvvet kampında çeşitli ölçümlerle sporcuların eksiklikleri giderilmesi amaçlanıyor.


2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi başarıyla temsil etmek istediklerini belirten Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü, Kayseri'deki hazırlık kampında sporcuların eksiklerini kuvvet antrenmanlarıyla gidermek istediklerini belirtti. Ayrıca Kayseri'deki kamp sonrasında Finlandiya'da yapılacak olan Uluslararası müsabakaya katılacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.