Göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delikkaya Mahallesi'nde bir çinko madeninde sabah saatlerinde göçük yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişiden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedeni madenden çıkartıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekiplerinin göçük altındaki diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Vali Şehmus Günaydın da madene gelerek göçük hakkında bilgiler alarak kurtarma çalışmalarını takip etti.