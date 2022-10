Göker Gözütok: "Kamu müteahhitlerini görmezden gelmek, ülkenin inşasını görmezden gelmektir”

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok, 25 Ekim'de kamu müteahhitleri olarak Ankara'da bir araya geleceklerini söyleyerek, “Kamu müteahhitlerini görmezden gelmek ülkenin inşasını görmezden gelmektir” dedi.

Kamu müteahhitlerinin 2022 yılı içerisinde aldığı inşaat işlerine verdiği tekliflerin, piyasada yaşanan yüzde 500'lük fiyat artışı sebebiyle yapılamaz hale geldiğini dile getiren Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Göker Gözütok, “100 lira teklif verdiğimiz işin maliyeti, 500 lira olmuştur. Bu fiyat artışları karşısında kamu müteahhitlerinin batmasını önlemek için hükümetimizce alınan tedbirler çok cılız ve çok yetersiz kalmıştır. Sektörümüzün yaklaşık bir yıllık feryadı, toplumdaki olumsuz müteahhit algısıyla da birleştirilerek çok kolay görmezden gelindi. 'Çok kazandılar şimdiye kadar kazandıklarına saysınlar' denildi, 'bütçe yok' denildi. Birçok kamu müteahhidi batırıldı. Binlerce firmaya yazık edildi. Bizim sektörümüz girdiği işleri en düşük fiyatı vererek alan, hem kendisi kazanan hem de devletine kazandıran milyonlarca kişiye işveren ülkenin lokomotif sektörüdür” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörü olarak hükümetten bir ayrıcalık ya da para kazanma gibi bir taleplerinin olmadığını söyleyen Gözütok, “Biz Türkiye'nin okullarını, sosyal konutlarını, camilerini, yollarını, köprülerini, kaldırımlarını, içme sularını, kanalizasyonlarını ve elektrik arızalarını yapan yani bu ülkeyi inşa eden kamu müteahhitleriyiz. Hükümetimizin kamu müteahhitlerini görmezden gelmesi ülkenin inşasını görmezden gelmesidir. Sektör olarak hükümetimizden bize ayrıcalık sağlayacak. Para kazanalım diye bir talepte bulunmuyoruz. Suçumuz olmayan bu süreçten sadece ayakta kalarak ve hayatta kalarak çıkmak istiyoruz. Hükümet bu ekonomik süreçte doğal olarak her kesime her ücretliye övünerek fiyat farkı verirken, belediyeler ve kamu idareleri yaptıkları bütçelerle işin içinden çıkamayıp kendi bütçelerini artırırken, bizi görmezden gelmek için verilen fiyat farkları ile geçiştirmek, bizi batırmak bu sektörü yok etmek demektir. Biz bütçeden para pul talep etmiyoruz. Talebimiz suçu sadece devletine güvenerek iş alan ancak aşırı fiyat artışlarına dayanamayarak, işini bırakmak zorunda kalan; teminatı yakılan ihale yasaklısı haline getirilerek mesleği elinden alınan birçoğu da mimar ve mühendis olan arkadaşlarımızın teminat mektuplarının iadesi ayrıca sicil affı ile de itibarlarının iadesidir. İşleri devam eden arkadaşlarımız için ise şartsız tasfiye talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez müteahhitler haklı seslerini duyurmak için, sektörü içinde bulunduğu zor durumdan çekip kurtarmak için 25 Ekim de Ankara' da toplanacaktır. Bizde Kayseri Kamu Müteahhitleri olarak bu toplantıya katılarak, bu zulmün bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.