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Gökhan Geylani: “Herkes çok üzgün”

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, “Herkes çok üzgün” dedi.


Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, “Kötü bir gidişat vardı. Bunu durdurup bu gidişatı iyiye döndürmek için iyi çalışmıştık. Yapılan organizasyonlarla oyuncuların motivasyonu iyiydi. Oyuncularımızdan böyle bir mücadele bekliyorduk. Biz oyunda bu kötü süreçte öne geçemediğimiz için bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Oyunun 3'üncü dakikasında Sapunaru'nun burnunun kırılması ve oyundan çıkması gidişatı bozdu. Talihsiz bir gol yedik. Oyunun 1-1'e getirebilirdik ama yaptığımız bir hata sonucu oyun 2-0 bitti. Herkes çok üzgün” ifadelerini kullandı.

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