Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ligin 35. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Ligin 33. haftasında Konyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Geride kalan 33 haftada bütün maçlarda forma giyen Gökhan Sazdağı, Gaziantep FK, Konyaspor (2) ve Trabzonspor maçlarında sarı kart gördü.