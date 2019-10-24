Amatör Küme ekiplerinden Sanayi Esnafspor'un golcü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş gollerine devam ediyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Sanayi Esnafspor ligde oynadığı 4 maçta 9 puan topladığı ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Sanayi Esnafspor'un tecrübeli ve başarılı golcü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş bu sezon hedefini büyüttü. Son dönemlerde attığı gollerin yanı sıra adından sıkça bahsettiren Gökhan Yeşilbaş, ligde geride kalan 5.hafta sonunda 8 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumunda. Tecrübeli futbolcu takımın ligde attığı 12 golün, 8'ine imza atarken birçok takımı da geride bıraktı. Ligin son iki maçını da hattrick yaparak tamamlayan Gökhan Yeşilbaş'ın bu sezonki hedefi kendi rekorunu kırmak. Bu sezon hem şampiyon hem de gol kralı olmak istediğini belirten Gökhan Yeşilbaş yaptığı açıklamada, “Bu sezon ligde hem şampiyon olmak hem de gol kralı olmak istiyoruz. Geçen sezonlardaki 35 gol barajını bu sezon aşarak gol kralı olacağıma inanıyorum. Takım olarak çok iyi durumdayız. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.