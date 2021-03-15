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Gökyüzü ile buluşacaklar

Kayseri Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Gökyüzü ile Buluşuyoruz Projesi’yle gençler hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Kayseri Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen Gökyüzü ile Buluşuyoruz Projesi'yle gençler hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.


Kayseri Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan projeye katılan 10 gönüllü gencimiz paraşütle atlayarak adrenalinin zirvesine ulaştı. Pazar günü gerçekleştirilen projeyi yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gençlerin heyecanlarına ortak oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Gençlerimizi kültürel ve sportif projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu projeyle 10 gencimiz paraşütle atlayarak heyecan dolu dakikalar geçirdiler. Bizde heyecanlarına ortak olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için bunun gibi projelerle gençlerimize daha güzel ve verimli zamanlar geçirmeleri için imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

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