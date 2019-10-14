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Gol düellosu Atletikspor'un

Kayseri 1.

Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.


Stat: Organize Sanayi


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Yaşar Beşağıl, Oğuzhan Bahçıvan


OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Muzaffer Sekmen, Orhan Şahin, Hamza Efehan Gürpınar, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Emre Ulu, Eray Lafçı, Ömer Yıldız, Muhammed Yasin Bilir


Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt, Emre Öksüz, Erkan Kızıltan, Samet Sarıçiçek, Fatih Karakuş, EnginÜçel, Seyfi Atıcı, Murat Ergin, Durmuş Tarım, Duran Yılmaz, Cafer Eroğlu (Dk. 51 Arif Can Aldemir)


Goller: Emre Ulu (2), Ömer Yıldız ve Furkan Batar (Kayseri OSB Atletikspor), Arif Can Aldemir, Durmuş Tarım (Argıncık Esnafspor)

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