Gol düellosu Atletikspor'un

Kayseri 1.
Amatör Küme maçında OSB Atletikspor, rakibi Argıncık Esnafspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Yaşar Beşağıl, Oğuzhan Bahçıvan
OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Muzaffer Sekmen, Orhan Şahin, Hamza Efehan Gürpınar, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Emre Ulu, Eray Lafçı, Ömer Yıldız, Muhammed Yasin Bilir
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt, Emre Öksüz, Erkan Kızıltan, Samet Sarıçiçek, Fatih Karakuş, EnginÜçel, Seyfi Atıcı, Murat Ergin, Durmuş Tarım, Duran Yılmaz, Cafer Eroğlu (Dk. 51 Arif Can Aldemir)
Goller: Emre Ulu (2), Ömer Yıldız ve Furkan Batar (Kayseri OSB Atletikspor), Arif Can Aldemir, Durmuş Tarım (Argıncık Esnafspor)