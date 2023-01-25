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Gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gölete devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramhacı Mahallesi'nde çalışma yapan Halil Ç.'nin (30) kullandığı iş makinesi, gölete devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde göletten çıkarılan Halil Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Halil Ç.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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