İhlas Haber Ajansı

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Gölete düşen şahıs kayboldu

Kayseri’nin Talas ilçesinde balık tutan bir şahıs, iddiaya göre takılan oltasını kurtarmak için girdiği suda kayboldu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde balık tutan bir şahıs, iddiaya göre takılan oltasını kurtarmak için girdiği suda kayboldu. Şahsı arama çalışmaları başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi yakınlarında bulunan gölette balık tutan bir şahıs, iddiaya göre, takılan oltasını kurtarmak için suya girdi. Şahsın suda kaybolduğunu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekibinde bulunan balık adamlar, suya dalarak kaybolan şahsı arama çalışmalarına başladı.

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