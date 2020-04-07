İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş, yavru köpekleri bırakanlara, "Yanımda ekmek ve su yok.

Kayseri'nin Develi ilçesinde terk edilen yavru köpeklerin birçoğunun öldüğünü ve yaşayan köpeklerin de aç kaldığını gören vatandaş, yavru köpekleri bırakanlara, "Yanımda ekmek ve su yok. Ben vicdan azabı çekiyorum, siz de vicdan azabı çekersiniz inşallah" diyerek tepki gösterdi.


İlçeye bağlı Soysallı ve Kızık Mahalleleri arasında bulunan tarlada geziye çıkan bir vatandaş, yavru köpekler ile karşılaştı. Ölüme terk edilen yavru köpeklerden birkaçı hayatını kaybederken, duyarlı bir vatandaş yetkililerden bir an önce köpek yavrularının kurtarılmasını talep etti. Tarlaya köpek yavrularını bırakarak ölüme terk edenlerin ise kimliği henüz belirlenemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.