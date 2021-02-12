Görev yerleri çekilen kurayla belli oldu

Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Fatih Yılmaz, Mehmet Hanilci ve Yurt Müdür Yardımcıları katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilimize atanan Yurt Müdür Yardımcılarını tebrik ederek, yeni görev yerlerinde başarı temennisinde bulundu.