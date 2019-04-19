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Görme Engelli sporcular 7 madalya ile döndü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Görme Engelliler Şampiyonası, Samsun’da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Görme Engelliler Şampiyonası, Samsun'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.


16-18 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan 32 ilden 300 sporcunun katıldığı Atletizm Şampiyonası uzun atlama, gülle atma ve koşu kategorisinde düzenlendi. Mustafa Koçer, 10-11 Yaş B1 Kategorisinde 60 m., 100 m. ve uzun atlama kategorilerinde altın madalyanın sahibi olurken, B2 kategorisinde 12-14 yaş grubunda mücadele eden sporcumuz Ozan Yahya Ekici uzun atlama gümüş madalyanın sahibi oldu. Bayan sporcu Beyzanur Özüdok ise B1 kategorisinde 12-14 yaş grubunda 100 metrede üçüncü, uzun atlama kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Kayseri Gençlik Hizmetleri Görmeyenler Kulübü sporcusu Ümit Can Mert B2 kategorisinde 12-14 yaş grubunda uzun atlamada Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular, Türkiye Atletizm Görme Engelliler Şampiyonasından toplamda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya ile kente döndü.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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