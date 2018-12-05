Görme Engellilerden Başkan Çelik'e teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Görme Engelliler Kulübü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Başkan Çelik'e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasına Kayseri ve çevre illerden 47 görme engelli sporcu katıldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara; Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş tarafından madalyaları ve ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e engellilere verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.