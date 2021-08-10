Gözbaşı'dan 'Emre Demir' açıklaması

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Barcelona ile prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Demir ile ilgili, "Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözbaşı, kulübün genç yıldızları Emre Demir ve Doğan Alemdar'ın fotoğrafını paylaşarak, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım" ifadelerini kullandı.