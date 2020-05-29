Gözbaşı'dan Eskici'ye ziyaret

HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, Altyapı Sportif Koordinatörü Uğur Kulaksız ve Altyapı İdari Koordinatörü Abdullah Büber İl Müdürümüz Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Ziyarette Kayseri'de Futbol 'un ve Alt yapının gelişimi için Kayserispor ve İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılabilecek faaliyetler görüşüldü.