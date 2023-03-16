Gözbaşı'dan Önal'a tebrik ziyareti

Yukatel Kayserispor'un eski başkanı ve iş insanı Berna Gözbaşı, TFF Kayseri Bölge Müdürü olan Mutlu Önal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yukatel Kayserispor'un eski başkanı ve is insanı Berna Gözbaşı, bir süre önce TFF Kayseri Bölge Müdürü olan Mutlu Önal'ı ziyaret etti. Gözbaşı, Mutlu Önal'a yeni görevinde başarılar diledi. Mutlu Önal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Berna Başkan'ın Kayseri sporuna olan hizmetler unutulmaz” dedi.