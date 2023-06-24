Gözlükte ‘sertifika' uyarısı

Dr. Ender Sırakaya, yaz aylarında gözün güneş ışığından korunması için gözlüklerin önemli olduğunu söyleyerek, “Gözlük alırken ilgili sertifikaları ve ultraviyole ışıklardan mutlaka korunmanız gerektiğini sorgulamamız lazım” dedi.

Dr. Ender Sırakaya, gözleri güneş ışınlarından korumak için güneş gözlüğünün kullanılması gerektiğini kaydederek, Yaz aylarının gelmesiyle beraber güneş ışığından daha fazla etkilenmeye başlıyoruz. Göz sağlığımızı korumak için güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz. Güneş ışınlarında ultraviyole dediğimiz zararlı olan mor ötesi ışıklar var. Bunlar ultraviyole a, b ve c olarak ayrılıyor. A ve b ultraviyole ışıkları çok zararlı olmasa da gözümü mutlaka korumamız lazım. Ultraviyole c ışığı da atmosferdeki ozon tabakasından dünyamıza ulaşmıyor ve korunuyoruz. Bu ultraviyole ışıklarından korunmak için güneş gözlüğü takılmasını hiçbir şikayet olmasa da öneriyoruz. Özellikle alınan gözlüklerin mutlaka ultraviyole a ve b korumalı olduğundan emin olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Gözlük alırken ilgili sertifikaları ve ultraviyole ışıklardan mutlaka korunmanız gerektiğini sorgulamamız lazım”

Gözlüğün cam kalitesinin düşük olmaması gerektiğinin altını çizen Sırakaya, “Piyasada satılan bazı gözlüklerin sadece cam kalitesinin düşük olması ve boya maddesinin kullanılması neticesinde siyah renk alabiliyor ama bunlar gözleri korumamaktadır. Gözlük alırken ilgili sertifikaları sorgulamanızı ve ultraviyole ışıklardan mutlaka korunmanız gerektiğini sorgulamanızı öneririz. Ultraviyole ışıklar gözün ön tabakasında kornea dediğimiz tabakada düzensizliğe neden olabilir. Bunu en sık karlı dönemlerde yansıyan ışıklardan gözümüzün alması ultraviyole keratiti dediğimiz durum gelişebiliyor. İlerleyen dönemlerde sürekli maruziyet gözde et oluşmasına neden olabiliyor. Uzun süre maruziyet katarak gelişimine ve retina tabakamızda bozulmalarına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü kullanılmasını mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu gözlüklerin polarize cam olarak bilinen bir özelliği var. Polarize cam ultra viole koruyucu bir özellik değil ama özellikle ışıkların yansımasını, kamaşmasını engelleyen bir kaplamadır. Güneş gözlüğünde polarize camında olması özellikle araç sürerken ve yansıma ortamında daha rahat etmesini sağlayacaktır. Göz sağlığını korumak için 4 mevsim, özellikle de yaz aylarında ultraviyole korumalı gözlükleri kullanmanızı tavsiye ederiz” diye konuştu.