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Göztepe -Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Göztepe A.

Ş ile Hes Kablo Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 11. hafta karşılaşmasını Ankara Bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


Süper Ligin 11. haftasında 05 Aralık 2020 Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Ş ile Hes Kablo Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.


Maçın 4.Hakemi Mustafa Kürşad Filiz. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

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