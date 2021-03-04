Gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti

Şubat ayında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen U20 Gençler Balkan Salon Şampiyonasında bronz madalya kazanan başarılı sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Atilla Göktuğ Taşdelen'in hazırlıkları hakkında İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya bilgiler veren antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca, çalışmalarını hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Atilla Göktuğ Taşdelen'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, ağustos ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşını bütün Avrupa'ya dinleteceğine inandığını belirtti.