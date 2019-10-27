Grip aşısı KOAH hastalarını rahatlatıyor

Funda Yalçın, havaların soğumasıyla beraber KOAH şikayetlerinin arttığını söyleyerek, “Grip aşısı KOAH hastalarının solunum yolu hastalıklarını hafif atlatmalarına yardımcı olur” dedi.

Funda Yalçın, yaptığı açıklamada, KOAH hastalarına önerilerde bulundu. KOAH'ın sigaraya bağlı gelişen bir hastalık olduğunu kaydeden Yalçın, “Sigara içen hastalarda özellikle ve çevresel faktörlerin de yoğun bir etkisiyle KOAH dediğimiz akciğerin daralmasıyla seyreden solunum hastalığı en sık gördüğümüz hastalık. Şu an havaların soğuması ile de bu sıkıntılar artmakta. Özellikle 40 yaşın üzerinde ve sigara içen ya da daha önce içmiş hastalarda öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetleri olan hastaların muhakkak göğüs hastalıkları doktoruna muayene olması ve bir solunum fonksiyon testi ile değerlendirme yapılması gerekiyor” dedi.

KOAH hastalarının kış gelmeden grip aşısı yaptırmalarının faydalı olacağının altını çizen Uzman Dr. Yalçın, şu tavsiyelerde bulundu:

“Bunun dışında da astım hastalarıyla özellikle bahar aylarında ve kış aylarında da çok sık karşılaşıyoruz. Astım hastaları ataklar halinde rahatsız olsalar da normal insanlar gibi hayatlarına devam eden insanlar oldukları için, hastaların sıkıntılı dönemlerinde muhakkak uzmanlara kontrole gitmesi gerekiyor. Çağımızın en büyük sorunu sigara olması nedeniyle akciğer kanseri bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Sigara içimiyle beraber olan kilo kaybı, iştahsızlık, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı özellikle de balgam veya kuru öksürük olan hastaların muhakkak bir akciğer röntgeni için başvurması gerekmektedir. Astım ve KOAH hastalarının özellikle kış aylarında yapması gereken şeyler var. özellikle bu dönemlerde enfeksiyon arttığı için korunma tedbirlerine daha da dikkat etmesi gerekmektedir ve grip aşısını her yıl Eylül Ekim aylarında yaptırması gerekmektedir. Bu da hastaların solunum yolu hastalıklarını hafif atlatmasına sebep olacaktır. Bununla beraber beslenmelerine ve günlük sosyal aktivitelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekmektedir ve sigarayı bırakmalarının da hastalığa olumlu etkisi olacaktır. Çevresel faktör olarak tozlu ve dumanlı bir ortamda çalışılıyorsa uzak durulmasının sıkıntılarının azalmasını sağlayacaktır.”